Les banques britanniques vont devoir continuer à soutenir les ménages et entreprises à mesure que les aides du gouvernement seront retirées, afin d'accompagner la reprise après la pandémie, estime mardi la Banque d'Angleterre (BoE).

Dans son rapport sur la stabilité financière, l'institution monétaire assure que les banques sont suffisamment solides pour remplir ce rôle.

"Les banques ont le capital et les liquidités pour être capables de soutenir l'économie", selon la BoE.

Elle souligne que la vaccination massive a "conduit à une amélioration des perspectives économiques au Royaume-Uni".

"Mais des risques demeurent pour la reprise", prévient la BoE, au moment où le variant Delta fait craindre une nouvelle vague de la pandémie, ce qui n'empêche pas le pays de s'apprêter à lever l'essentiel des dernières restrictions sanitaires.

L'institution monétaire, qui fait également office de régulateur du système financier, estime que les ménages et les entreprises vont encore avoir besoin du soutien des banques dans la reprise. Elle rappelle notamment que les mesures d'aide du gouvernement mises en place depuis le début de la pandémie vont arriver à leur terme dans les prochains mois, à l'image du dispositif de chômage partiel ou des prêts garantis par l'Etat.

BoE maintient sa vision d'un système bancaire toujours solide, qui a su traverser la pandémie sans encombres, et qui "a la capacité de continuer à fournir ce soutien" à l'économie. Les banques seraient même capables d'encaisser un scénario économique beaucoup plus défavorable que celui sur lequel elle table, note la BoE, qui s'appuie notamment sur les résultats provisoires des tests de résistance. L'institution estime qu'il est dans l'intérêt des banques de soutenir les entreprises viables, plutôt que de chercher à réduire leurs enveloppes de prêts pour préserver leur capital, ce qui pourrait être néfaste pour l'économie.

Par ailleurs, la Banque d'Angleterre confirme la levée des consignes énoncées pendant la pandémie et encourageant à la prudence en matière de versements aux actionnaires. Cela permet aux banques de distribuer à nouveau des dividendes ou de racheter des actions comme elles le souhaitent. La BoE s'inquiète, en outre, d'une "augmentation de la prise de risque" sur les marchés financiers, grâce à l'amélioration des perspectives économiques, mais également à la recherche de rendements de la part des investisseurs, dans un environnement de taux d'intérêt très bas.

Elle pointe notamment les valorisations élevées sur certains compartiments de marché comme les obligations d'entreprises, ou les cryptomonnaies à l'image du bitcoin. Le risque est que les investisseurs réévaluent brusquement leur anticipation pour la croissance et l'inflation, ce qui entraînerait un retournement brutal du marché, et en fine des conditions de financement plus difficiles pour les ménages et entreprises, prévient la BoE.