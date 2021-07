La hausse des prix en Allemagne a bien connu un décélération en juin à 2,3%, tout en demeurant proche de son plus haut en dix ans à cause des prix de l'énergie, a indiqué mardi l'Office allemand de statistique "Destatis".

L'indicateur a ralenti après cinq mois d'affilée de hausse qui l'avait porté à 2,5% en mai, son plus haut niveau depuis septembre 2011, selon des chiffres définitifs publiés par l'institut fédéral.

Sur un mois, l'inflation en juin s'établit à 0,4%, ajoute Destatis. Les prix de l'énergie ont continué d'évoluer à un rythme bien supérieur à l'indice global, augmentant de 9,4% sur un an, après 10% en mai. Cela tient notamment à la facturation depuis janvier de chaque tonne de CO2 émise par les transports et les habitations.

Sans les prix de l'énergie, l'indicateur affiche une hausse de 1,6% sur un an. L'indice des prix harmonisé, qui sert de référence au niveau européen, a lui affiché une hausse de 2,1% sur un an en juin, a encore confirmé Destatis. Il dépasse ainsi le nouvel objectif de la Banque centrale européenne d'une inflation de 2%, tel qu'annoncé la semaine dernière dans le cadre de sa nouvelle stratégie.