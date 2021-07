L'entraîneur de la sélection algérienne U20 de football, Mohamed Lacete, a indiqué lundi que son "objectif premier" est de préparer ses jeunes joueurs afin de les rendre aptes à rejoindre l'équipe nationale A.

"Notre objectif premier est de former le plus grand nombre de jeunes joueurs pour rejoindre d'abord la sélection nationale des joueurs locaux et ensuite l'équipe A", a affirmé Lacete lors d'une conférence de presse animée au siège de la Fédération algérienne de football, ajoutant que "si nous parvenons à placer trois ou quatre joueurs chez les seniors, nous pourrions dire alors que nous avons réussi dans notre mission.

Cela est tributaire cependant d'une participation de ces joueurs à plusieurs compétitions".

"L'autre objectif consiste à se qualifier pour la Coupe d'Afrique-2023 en Egypte.

Conformément au programme que nous avons établi en prévision de cette échéance continentale, nous allons renforcer notre effectif composé actuellement de joueurs nés en 2003, par des joueurs moins âgés (nés en 2004)".

Evoquant la participation à la dernière Coupe arabe des nations U20 d isputée en Egypte où l'Algérie s'est inclinée en finale face à l'Arabie Saoudite (2-1), l'entraîneur Lacete a admis que la cohésion a fait défaut à son groupe sur le terrain.

"Effectivement, la cohésion nous a fait défaut en raison du temps réduit, lequel nous a pas permis d'effectuer une préparation tactique sur place en Egypte devant tout le monde", a-t-il révélé, déplorant en même temps ceux qui ont mis en doute ses compétences.

"Les insuffisances ne signifient pas que l'entraîneur ou les membres de son staff ne sont pas compétents.

En ce qui me concerne, je m'abstiens de répondre à ces gens là", a-t-il dit.

Défendant ses choix, Lacete a indiqué qu'il est "difficile de préparer une équipe en une semaine et de garantir une cohésion entre ses joueurs.

A celui qui peut réaliser cela, je l'invite à prendre l'équipe en main".

Evoquant le secret qui a permis à son équipe d'atteindre la finale de la compétition arabe, le coach national a indiqué "nous disposons de joueurs de haut niveau, ce qui nous a permis de travailler avec eux dans un temps réduit, outre la grande motivation que nos joueurs reçoivent de la part de l'équipe nationale A qu'ils ambitionnent de rejoindre un jour.

A cela s'ajoute bien sûr le travail fourni par l'ensemble du staff technique".

L'entraîneur Mohamed Lacete a révé lé par ailleurs que le sélectionneur national Djamel Belmadi a apporté un grand soutien aux joueurs de la sélection U20 avant et durant la compétition arabe, à travers des messages d'encouragement.