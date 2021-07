Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré lundi que la présence des forces militaires américaines en Asie centrale "ne répondrait pas aux intérêts sécuritaires de la région".

"Si les Américains n'ont pas réussi à faire de quelconques progrès en Afghanistan avec plus de 100.000 soldats au cours des 20 dernières années, quels résultats obtiendront-ils avec une présence bien plus réduite en dehors d'Afghanistan" en Asie centrale, a demandé M. Lavrov au cours d'une conférence de presse. Selon lui, les Etats-Unis souhaitent maintenir une présence militaire dans la région afin d'y exercer leur influence.

Les médias américains affirment que Washington est en discussion avec les gouvernements d'Asie centrale concernant le stationnement de troupes dans la région.

M. Lavrov a souligné que la présence de bases militaires étrangères sur les territoires des pays membres de l'Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) doit être soumise à l'approbation de tous les participants.

L'OTSC, une alliance militaire dirigée par Moscou et créée en 1992, comprend six ancien nes républiques soviétiques, à savoir l'Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Russie et le Tadjikistan.

"Il est primordial de noter qu'aucun de ces pays n'a envoyé de demande à l'OTSC pour tenir des consultations à cet égard", a ajouté le chef de la diplomatie russe. M. Lavrov a également affirmé que le retrait de l'armée américaine d'Afghanistan était "trop hâtif" et qu'une grande quantité d'équipements a été abandonnée.