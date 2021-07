Le taux d'inflation moyen annuel en Algérie a atteint 3,9 % à fin mai dernier, a-t-on appris dimanche auprès de l'Office national des statistiques (ONS).

Ce taux est calculé sur la base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation sur la période allant du mois de juin 2020 à mai 2021 par rapport à celle allant de juin 2019 à mai 2020.

Quant à la variation mensuelle des prix à la consommation, qui est l'évolution de l'indice du prix du mois de mai 2021 par rapport à celui du mois d'avril, elle est de - 0,11%, a indiqué l'Office.

En termes d'évolution mensuelle et par catégorie de produits, les prix des biens alimentaires ont affiché une baisse de -0,7%, induite particulièrement par l'évolution baissière des prix des produits agricoles frais (-2,1%), et ce, suite au fléchissement des prix d'un grand nombre de produits relevant de cette catégorie, notamment la viande de poulet (-7,3%), les légumes (-14%) et les oeufs (-5,2%).

D'autres produits de la même catégorie, ont par contre, enregistré des hausses.

Il s'agit essentiellement des fruits frais avec (+3%) et de la pomme de terre avec (+35%), a relevé l'offi ce.

Concernant les produits alimentaires industriels, les prix se sont caractérisés par une légère hausse de 0,8%, traduisant un relèvement des prix des huiles et graisses (+1,2%), des sucres et produits sucrés (+1,7%) et des pains et céréales (+0,8%) en mai dernier par rapport au mois d'avril 2021.

Les prix des produits manufacturés et les services ont connu des variations respectives de +0,2% et +0,6%.

Par groupe de biens et de services, les prix des groupes "Habillement-chaussures" et "Santé et hygiène corporelle" ont connu des hausses de +0,9% pour chaque groupe, contre +0,7% pour le groupe "Divers", tandis que la variation mensuelle des prix à la consommation dans le reste des groupes a été marqué par des stagnations.

Durant les cinq premiers mois de 2021 et par rapport à la même période de l'année dernière, les prix à la consommation, ont connu une hausse de 5,7%.

Cette variation est due à une hausse générale des prix des différents groupes de produits.

Ainsi, les biens alimentaires ont augmenté de 6,8%, tirés notamment par les produits agricoles frais (+8,7%) et les produits alimentaires industriels (+5%).

Les biens manufacturés et les services ont, également, connu la même tendance avec respectivement +6,3% et +1,5%.

En 2020, le taux d'inflation en Algérie avait atteint 2, 4% contre 2% en 2019, selon les données consolidées de l'ONS.

Durant l'année dernière et par rapport à l'année d'avant, les prix des biens alimentaires ont augmenté de 0,2%, les biens manufacturés de 5,3% et enfin les services de 1,6%.