Le secrétaire générale de l’Union Générale des Travailleurs algériens (UGTA), Salim Labatcha, a supervisé, lundi à Mascara, le lancement de la campagne nationale de vaccination des travailleurs et de leurs familles au niveau de cette wilaya, contre le coronavirus (covid-19).

L’opération s’est déroulée au niveau de l’espace ouvert de la place "Emir Abdelkader" de la ville de Mascara, dans le cadre de l’accord signé entre l’Union Générale des Travailleurs Algériens et le ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.

A cette occasion, M. Labatcha a appelé tous les travailleurs de saisir inopportunité du déplacement des équipes médicales et paramédicales au niveau des unités de production et les lieux de travail pour bénéficier de la vaccination, la seule solution pour éliminer le virus (covid-19) et permettre le retour à la vie normale".

M. Labatcha a indiqué que "cette campagne de vaccination contre le coronavirus, qui concerne les travailleurs et leurs familles, comprend également les travailleurs retraités. Elle vise à protéger les travailleurs de cette maladie mortelle et acquérir l’immunité collective pour éviter le retour au confinement sanitaire de la manière dont il a été appliqué auparavant et qui a eu un impact négatif sur l’économie nationale en interrompant la production et en la réduisant".

D’autre part, concernant la révision de la loi sur la retraite de 2017, notamment en ce qui concerne la retraite sans condition d’âge pour les travailleurs ayant travaillé pendant 32 ans, le Secrétaire général de l’UGTA a souligné que "le sujet a été soumis à Monsieur président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors d’une rencontre et que le dossier sera de nouveau activé au niveau du parlement".