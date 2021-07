Depuis sa prise de fonction à la tête du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, M. Ramtane Lamamra, a reçu les félicitations de ses homologues des pays maghrébins, africains et arabes, ainsi que de plusieurs pays amis et partenaires de l’Algérie à travers le monde, indique un communiqué du ministère.

"Ces contacts ont constitué une bonne occasion pour des échanges sur l’état des relations bilatérales, ainsi que sur des questions régionales et internationales d’actualité", ajoute la même source. "M. Lamamra a également reçu des appels de plusieurs personnalités internationales de haut rang, amies de l’Algérie, qui lui ont souhaité plein succès dans ses nouvelles missions et se sont dits disposés à mutualiser les efforts au service de la paix et de la prospérité dans le monde", souligne le communiqué.

De même, "le Président de la Commission de l’Union Africaine, M. Moussa Faki Mahamat, a félicité M. Lamamra pour sa nomination et exprimé sa disponibilité pour œuvrer avec lui pour la réalisation des aspirations de l’Agenda 2063. Cet appe l téléphonique a donné lieu à un échange de vues sur les principales questions d’actualité au niveau continental, ainsi que sur l’état et les perspectives des relations afro-arabes".

De son côté, "le Secrétaire Général de la Ligue des Etats Arabes, M. Ahmed Aboul Gheit, a fait part de sa volonté de coordonner étroitement avec son interlocuteur afin de promouvoir l’action arabe commune dans la perspective de relever les multiples défis en matière de paix et de stabilité, ainsi qu’en faveur de la solidarité et de la coopération entre les ensembles africain et arabe", conclut le communiqué.

M. Ramtane Lamamra a pris ses nouvelles fonctions à la tête du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, jeudi dernier, en remplacement de Sabri Boukadoum.