Cuba a signalé un record journalier de cas et de décès liés à la COVID-19, avec l'enregistrement de 6.923 nouveaux cas et 47 décès supplémentaires au cours des dernières 24 heures, pour un total respectif de 238.491 et 1.537, a annoncé dimanche le ministère de la Santé publique.

Parmi ces nouveaux cas, 6.882 étaient dus à la transmission communautaire, a indiqué le directeur de l'hygiène et de l'épidémiologie au ministère, Francisco Duran, lors de son rapport quotidien. La province occidentale de Matanzas a enregistré 3.351 nouveaux cas et un taux d'incidence de 2.662,7 pour 100.000 habitants, le plus élevé du pays insulaire. Cuba a récemment mis en œuvre de nouvelles mesures pour endiguer la nouvelle flambée de cas, notamment en renforçant la surveillance épidémiologique, en adoptant des contrôles sanitaires internationaux plus rigoureux et en poursuivant sa campagne nationale de vaccination. Jusqu'à présent, 7,27 millions de doses du vaccin Abdala et du candidat vaccin Soberana-02 ont été administrées, plus de 3,03 millions de Cubains ayant reçu au moins une dose.