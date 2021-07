Un espace de proximité de vaccination contre la Covid-19 a été aménagé au centre-ville d'Illizi par la direction locale de la Santé et de la population (DSP) et sera suivi de l’ouverture d’autres, dans le cadre de la campagne nationale de prévention et de lutte contre cette pandémie, a-t-on appris lundi auprès de la DSP. Des tentes équipées ont été installées à la place "Cheikh Amoud" pour les besoins de cette action encadrée par un staff médical combiné de l’établissement public hospitalier d’Illizi, des services de la santé et ceux de la sureté nationale et de la protection civile, a précisé la source.

L’opération, qui a enregistré dès les premières heures de son lancement une affluence de citoyens venus bénéficier de la vaccination, est menée sans condition d’inscription préalable pour les différentes catégories sociales, a affirmé Aziz Aouamer, un des bénéficiaires de l’opération de vaccination au niveau de cet espace de proximité.

Le DSP d’Illizi, Ahmed Zenati, a indiqué, de son coté, que cette opération sera suivie par l’ouverture d’autres espaces de proximit é à travers les autres communes pour renforcer les points de vaccination hors-structures sanitaires ainsi que les mesures préventives anti covid-19. L’opération de vaccination, qui a connu à son lancement en février dernier une affluence timide, n’a depuis cessé de connaitre une tendance à la hausse du nombre de citoyens convaincus de la nécessité de l’action préventive pour les différentes catégories d'ages, mais aussi inquiets de la hausse des cas malades et l’apparition de nouveaux variants du virus, a-t-il expliqué. Un lot de 6.000 doses de vaccin anti-Covid-19 (Sinopharm, Astra-zeneca et Sinovac) a été affecté à la wilaya d’Illizi, dans le cadre des efforts de lutte contre la pandémie du Coronavirus. La DSP a retenu neuf centres de vaccination au niveau des structures de santé dans les différentes communes de la wilaya, en plus de la mobilisation de huit (8) brigades mobiles au profit des populations des zones enclavées et reculées de la wilaya. La situation épidémiologique dans la wilaya d’Illizi a connu une hausse avec 22 cas de malades confirmés en une semaine et six (6) guérisons ces dernières 24 heures.