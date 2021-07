La direction de la santé et de la population (DSP) de la wilaya de Naama a ouvert, dimanche, trois espaces publics de proximité pour la vaccination contre Covid-19 au profit des citoyens des communes de Naama, Mecheria et Ain Sefra, a-t-on appris de la DSP.

Une affluence des citoyens de différentes tranches d’age pour recevoir la première dose des vaccins "Sinopharm" et "Astra Zanéca" a été relevée au niveau de ces centres de proximité surtout le centre de vaccination mobile ouvert à la place de Madaoui du centre ville de Mécheria.

Le directeur de la santé, Chelihi Abderrahim a souligné que cette campagne organisée à travers les espaces de proximité, à proximité des mosquées et dans les centres commerciaux s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan du ministère de tutelle visant à généraliser l’opération de vaccination contre Covid-19, affirmant que tous les équipements et l’encadrement médical et paramédical nécessaires sont assurés au niveau de ces points réservés à la vaccination pour permettre à un plus grand nombre de citoyens de recevoir le vaccin et faciliter l’opération en dehor s des infrastructures sanitaires.

Les citoyens désirant se faire vacciner sont soumis au préalable à des consultations médicales, notamment la prise de tension et la mesure du taux de glycémie par les staffs médicaux encadrant l'opération qui veillent aussi à fournir des informations sur la dangerosité de la pandémie et l'importance de la vaccination. Dr Ilham Chekaf du service de médecine préventive à la DSP a indiqué que ces espaces s'ajoutent à cinq établissements publics de santé de proximité et 3 établissements publics hospitaliers de la wilaya ou la vaccination est en en cours.

Elle a ajouté que les quantités de vaccin sont suffisamment disponibles, signalant que la wilaya a reçu, par étapes, 12.000 doses de différents vaccins contre Covid.