Le ministre de la Santé, Pr. Abderrahmane Benbouzid a invité dimanche à Alger les citoyens à se faire vacciner en vue d'éviter la contagion par le Coronavirus et protéger leur entourage.

Le ministre qui effectuait une visite au niveau du centre familial de la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) à Ben Aknoun (Alger) et des espaces publics destinés à la vaccination dans les communes de Baraki, Dar El Beida et Rouiba, a rassuré l'ensemble des citoyens quant à la mise à disposition d'une quantité "suffisante" de vaccins, les exhortant à aller se faire vacciner en vue de diminuer le taux de transmission du virus.

Pr. Benbouzid a également fait part de la tenue de réunions quotidiennes et hebdomadaires avec les cadres de son département ministériel et les directeurs de la santé et des établissements hospitaliers à travers le territoire national en vue d'évaluer et d'œuvrer à l'amélioration de la situation, rappelant aux citoyens "la mobilisation de tous les moyens à l'effet de faire face à cette situation épidémiologique et de faciliter l'opération de vaccination pour tous le s citoyens".

Il a en outre annoncé l'ouverture de toutes les salles de soins et les établissements de santé de proximité, en sus des espaces publics, des brigades mobiles dans certaines régions reculées, des mosquées et des administrations publiques et privées à l'effet de vacciner un plus grand nombre de citoyens en vue d'un retour à la normale.

Au niveau de la tente installée à la place de Dar El Beida, certains citoyens ayant rejoint cet espace tôt le matin, ont exprimé leur mécontentement de "la mauvaise organisation" de la campagne de vaccination.

En réponse, le ministre a donné des instructions pour élargir l'espace au profit d'un grand nombre de citoyens et assurer un bon accueil, notamment durant cette période qui connait des températures très élevées.

De son côté, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Abderrahmane Lahfaya a indiqué que le centre familier de Ben Aknoun recevait, depuis son ouverture la semaine passée, 250 employés du secteur par jour, afin de recevoir le vaccin anti-Covid-19, faisant état de l'ouverture d'un autre centre en coordination avec la Mutuelle des travailleurs du secteur à Oran durant la semaine en cours. Pour sa part, le directeur de la Santé de la wilaya d'Alger, Abderrahim Yalaa a affirmé que sa direction s'employait pour la mise à disposition d'un grand nombre de lits, soulignant l'existence de lits vacants au niveau des établissements hospitaliers de la wilaya.