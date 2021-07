Les pièces théâtrales, présentées à l’occasion des 2ème journées nationales du théâtre engagé, qui ont baissé rideau samedi soir dans la ville de Bordj Bounaama (wilaya de Tissemsilt), ont obtenu les faveurs du public local, composé essentiellement de jeunes, a-t-on constaté.

La salle du centre culturel de cette ville a, tout au long de cette manifestation culturelle, drainé un public nombreux formé en majorité de jeunes.

Cet événement culturel a, en outre, été marqué par une présence de nombreux représentants d’associations artistiques et culturelles en lien avec le théâtre dans la wilaya de Tissemsilt, à l’instar de l’association de wilaya des arts et de la culture.

Pour sa part, le président du jury, Mounir Boumerdes a indiqué, à l’APS, que cette manifestation culturelle s’est distinguée par une variété de sujets dramatiques, soulignant que les pièces ont obtenu un franc succès auprès du jeune public.

Ce rendez-vous culturel a, également, permis la découverte de jeunes comédiens en herbe qui ont subjugué le jury et le public à travers leur jeu de scène, a-t-il ajouté.

Pa r ailleurs, cette manifestation culturelle a été marquée par un strict respect du protocole sanitaire de prévention contre la Covid-19 que ce soit par les troupes participantes ou par le public, a constaté l’APS.

Ces journées nationales théâtrales ont vu la reproduction de sept (7) pièces qui ont axé l’essentiel des contenus de leurs oeuvres sur les fléaux sociaux et la sensibilisation autour de questions nationales.

La proclamation des résultats et des troupes théâtrales lauréates des prix de "Ouarsenis d’or", "Ouarsenis d’argent" et "Ouarsenis de bronze" et "Sultan" du meilleur comédien et comédienne, ainsi que le prix du Jury, est attendue samedi soir.

Cet événement culturel, organisé à l’initiative de l’association "Ouarsenis" pour la créativité de la commune de Bordj Bounaama, en coordination avec la direction culturelle et des arts, dans le cadre de la célébration du 59e anniversaire de la double fête de l’indépendance et de la jeunesse, a vu la participation de 7 troupes théâtrales des wilayas de Tiaret, Tissemsilt, Relizane, Médéa, Oran, Chlef et Sétif.