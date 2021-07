L’humoriste et comédien algérien Farid Kessaissia, plus connu sous le nom de "Farid Rockeur", est décédé, lundi à Alger, d’une crise cardiaque, à l'âge de 62 ans, affirme le ministère de la Cuture et des Arts sur sa page facebook.

Le défunt a commencé sa carrière artistique en 1985 à travers le film "Pour l’amour de l’Algérie" et a ensuite participé à plusieurs œuvres comiques, qui ont connu un grand succès à la télévision.

Il avait, entre autres, joué dans, "Nass Mellah City", "Dejm3i Family", "Hadj Lakhdar" et la série "Dar Laajeb". Il a également participé à certaines émissions telles que "Rock Dialna" et "Bouzenazel".

L’enterrement du défunt aura lieu lundi après la prière d’El-Asr au cimetière Sefsafa à Alger.

La ministre de la Culture et des Arts, Wafa Chaâlal, a salué, dans un message de condoléances, la mémoire du défunt, regrettant cette "immense perte pour la culture algérienne".