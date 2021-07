Le cinéaste et exploitant indépendant Lyazid Khodja, producteur et directeur de la filmathèque Mohamed-Zinet de l'Office Ryad El Feth, est décédé dimanche en France, à l'âge de 76 ans, a-t-on appris auprès de ses proches.

Né à M'Sila, en 1945, Lyazid Khodja a fait partie de la première promotion de l'Institut de Cinéma d'Alger (de 1964 à 1966) avant de poursuivre ses études en France.

Après quelques expériences en France, il revient en Algérie et entre à la faculté pour suivre des études de sociologie. Il obtient, en 1973, une licence à la faculté de Lettres et de Sciences Sociales d'Alger. Auteur de plusieurs courts-métrages il s'implique dès lors totalement dans le développement du cinéma. Il est successivement monteur dans les films "Les Hors la loi" de Tewfik Fares et "Nahla" de Farouk Belloufa en 1978, producteur du films "Les Enfants de Néon" de Brahm Tsaki, en 1990 puis réalisateur de "l'Insoumis" co-réalisé avec Rachid Benallal en 2006. Actif dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel Lyazid Khodja était également exploitant indépendant de la salle de la filmathèque Mohamed-Zinet de l'Office Ryad El Feth qui a souvent abrité des cyc les thématiques, des événements cinématographiques, des ciné-clubs et des projections-débats.