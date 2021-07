Les mesures préventives de lutte contre la propagation de la Covid-19 ont été réactivées à Bordj Bou Arreridj, a-t-on appris dimanche auprès des services de la sûreté de wilaya.

Des moyens humains et matériels ont été mobilisés pour lutter contre la propagation du coronavirus, notamment à travers l’obligation du respect du protocole sanitaire imposé par les hautes autorités du pays, a précisé la même source.

L’opération s’inscrit dans le cadre de la poursuite des efforts déployés pour lutter contre cette pandémie à travers, notamment, la mise en place d’un plan sécuritaire pour l’accompagnement et la protection des citoyens et l’intensification également des activités d’information et de sensibilisation dans les espaces publics, les quartiers et les commerces, a indiqué la même source, ajoutant que des procédures juridiques fermes seront appliquées à l’encontre des contrevenants.

Selon les services de la sûreté de wilaya, il sera également procédé à l’intensification des points de contrôle et des patrouilles pour imposer l’application des décisions préventives prises auparava nt et qui sont toujours de mise, notamment le port de bavette, la distanciation physique et l’utilisation de produits désinfectants.

Pour rappel, la wilaya de Bordj Bou Arreridj n’est pas actuellement concernée par le confinement sanitaire imposé par les pouvoir publics.