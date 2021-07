Quatre (4) personnes sont mortes et 232 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus ces dernières 24 heures à travers le territoire national, indique lundi un bilan des interventions de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou (2 morts et 27 blessés) suite à un reversement d'un bus de transports de voyageurs survenu à Bouzguène, a précisé la même source.

Par ailleurs, les services de la Protection civile ont enregistré quatre (4) cas de décès par noyade en mer à Boumerdès (2 personnes), à Alger (1) et à Oran (1). Concernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus (covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué, durant la même période, 56 opérations de sensibilisation, à travers sept wilayas (36 communes), portant sur la nécessité du respect du confinement et sur les règles de la distanciation physique, ainsi que 43 opérations de désinfection générale à travers sept wilayas (21 communes), ayant touché l'ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles.

Pour ces deux opérations, 203 agents de la Protection civile, 44 ambulances et 19 engins d'incendie, ont été mobilisés, ainsi qu'un dispositif de sécurité pour la couverture de 19 sites de confinement au niveau des wilayas d'Alger et de Constantine, ajoute le même bilan.

En outre, les secours de la Protection civile ont procédé à l'extinction de plusieurs incendies de forêts et de récoltes au niveau des wilayas de Batna, Tizi-Ouzou, Ain Defla et Tébessa qui ont causé des dégâts estimés à 124.5 hectares du couvert végétal brûlé, dont 8 hectares de forêts, 8.5 hectares de maquis, 108 hectares de broussaille et 14 hectares d'orge, ainsi que 1.860 bottes de foin et 1.657 arbres fruitiers.