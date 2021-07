Au total, 600 souscripteurs à la formule location-vente de l’Agence nationale d’amélioration et de développement du logement (AADL) ont reçu, dimanche, les clés de leurs logements situés dans la commune de Chelghoum Laid (Sud de Mila).

La cérémonie de remise des clés de ces logements (F3 et F4) s’est déroulée au siège de la wilaya de Mila, en présence des bénéficiaires qui ont exprimé leur joie, à l’image de Adel Guessoum qui a affirmé qu’il y emménagera aujourd’hui même après 14 ans de location.

Selon le directeur régional de l’AADL, Mohamed Nadjib Laimeche, les travaux de réalisation des nouveaux projets de la formule AADL dans la wilaya de Mila seront "lancés dans les toutes prochaines semaines à travers les communes de la wilaya". Par ailleurs, 776 unités de cette même formule réalisées sur le site "Marchou", sur les hauteurs de la ville de Mila, seront distribuées avant la fin de l’année en cours, a assuré le même responsable qui a fait état de la recherche actuellement d’une assiette pour la construction de 867 autres unités dans la même commune.

De son côté, le wali de Mila, Abdelouahab Moulay, a aff irmé dans son allocution prononcée à l’occasion, que la wilaya de Mila enregistre un surplus en ce type de logements après avoir bénéficié d’un quota total de 6.627 unités, alors que le nombre de souscripteurs locaux est de 5.950 pour cette formule. Le chef de l’exécutif local a indiqué, en outre, que les comités de daïra ont été saisis pour entamer les procédures d’attribution de 3.395 logements publics locatifs, après leur raccordement aux divers réseaux.

Il a également fait état de 2.400 aides réservées à travers les communes de la wilaya au logement rural, en plus de 1.200 logements de la nouvelle formule promotionnelle aidée.