Au total, 11 ha de couvert végétal ont été ravagés par le feu dimanche après-midi à Aïn Defla dans deux incendies dans des régions boisées de deux communes du nord de la wilaya, a-t-on appris de la Conservation locale des forêts.

Des pertes enregistrées, 8 ha sont partis en fumée dans la région de Aïn N’sour (commune de Miliana) et 3 autres dans celle de Aïn Bénian, a précisé l’inspecteur principal au sein du même établissement, Abderahmane Hamrani, signalant que les deux sinistres ont été maîtrisés en fin d’après-midi.

Quelque 90 éléments de l’Armée Nationale Populaire (ANP) auxquels se sont joints une quarantaine de pompiers, une vingtaine d’agents de la Conservation des forêts de Aïn Defla ainsi que de nombreux citoyens ont pris part à l’opération d’extinction des deux incendies, a-t-il précisé.

"La conjugaison des efforts de tous ces intervenants a fait que le feu a été maîtrisé dans un délai raisonnable", a-t-il soutenu, observant que le déploiement d’importants moyens pour faire face aux feux qui ont menacé des habitations à travers les régions en question a été salué par les citoy ens.

Il a toutefois fait remarquer que l’extinction des deux incendies "était loin de constituer une sinécure" à cause principalement des vents violents ayant soufflé durant toute l’après-midi.

Et de conclure : "Nous restons aux aguets car de nouveaux départs du feu ne sont pas exclus".