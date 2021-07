Deux personnes sont mortes et 27 autres ont été blessées, dans le renversement

d'un bus de transport de voyageurs survenu, dimanche en fin de journée, dans la localité de Bouzguene au sud-est de Tizi-Ouzou, selon un bilan définitif de la direction locale

de la protection civile, communiqué, lundi.

L'accident s'est produit vers 18h à la sortie du pont qui enjambe Assif Ousserdhoune sur le chemin de wilaya 251, tuant sur le coup une femme âgée de 47 ans et un homme de 30 ans, a-t-on précisé de même source.

Les 27 blessés de cet accident ont été évacués vers l'établissement public hospitalier (EPH) de la commune d’Azazga et la Polyclinique du village Loudha à Bouzguene par les moyens de la protection civile, a-t-on ajouté.

La protection civile à mobilisé, pour le secours et l’évacuation des victimes, les moyens opérationnels des unités de protection civile de Bouzguene, Ain El Hammam, Azazga en plus des moyens de l'unité principale de Tizi-Ouzou, selon le même communiqué.

L'intervention s'est déroulée "en présence du directeur de wilaya de la protection civile, du chef d’unité principale de Tizi-Ouzou et des chefs d’unités de Bouzguene et Azazga", a-t-on signalé.

Dans le même document, la protection civile de Tizi-Ouzou a "salué les citoyens des localités de Bouzguene et d’Azazga pour leur assistance et leur mobilisation aux côtés des agents de la protection civile et les équipes médicales de la polyclinique de Bouzguene et l’EPH d’Azazga pour la prise en charge des victimes".

Un bilan provisoire communiqué, dimanche soir, par cette même institution a fait état de 2 personnes décédées et de 15 blessés, suite à cet accident, rappelle-t-on.