La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, anticipe dès juillet un ajustement du message de l'institution sur les orientations futures de sa politique monétaire, en lien avec la récente révision de son objectif d'inflation. Dans le cadre de sa nouvelle stratégie, la BCE a annoncé jeudi dernier un nouvel objectif d'inflation de 2% à moyen terme, remplaçant le mantra "proche mais inférieur à 2%" qui a prévalu durant 18 ans.

Cela va impliquer "des changements intéressants" dans la manière dont la BCE compte s'y prendre pour parvenir au niveau voulu d'inflation, a déclaré Mme Lagarde dans une interview à Bloomberg TV diffusée dans la nuit de dimanche à lundi.

Ces changements seront communiqués après la prochaine réunion de politique monétaire prévue le 22 juillet et déjà qualifiée d'"importante" par la présidente de la BCE , qui s'exprimait à Venise à l'issue d'une réunion des ministres des Finances et banquiers centraux du G20.

Depuis 2013, la BCE s'exprime à l'issue de chaque réunion de politique monétaire sur la trajectoire future de ses taux directeurs et d'autres mesures e xceptionnelles de soutien monétaire, un exercice désigné sous le terme anglais de "forward guidance".

Les marchés s'agrippent à cet élément central de la communication de la banque centrale qui a un effet sur l'ancrage des anticipations d'inflation sur le moyen terme.