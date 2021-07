L'euro restait stable face au dollar lundi dans un marché des changes attentif à la propagation de la pandémie de Covid-19 et à ses conséquences sur les politiques monétaires, tandis que la livre sterling reculait.

L'euro cédait vers midi un maigre 0,03% à 1,1872 dollar pour un euro.

Selon les analystes, l'augmentation du nombre de cas du variant Delta entame largement l'optimisme du marché quant à la reprise économique et à un éventuel resserrement des politiques monétaires.

Ils estiment que de nouvelles mesures pourraient s'avérer nécessaires de la part des banques centrales pour soutenir l'économie à l'approche de la fin de l'année.

Cela pourrait notamment conduire le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, qui doit s'exprimer mercredi, à "adopter un ton moins dur à même de freiner la vigueur du dollar américain à court terme".

Le dollar est sur une pente ascendante depuis un mois, regagnant près de 2% face aux principales monnaies.

Les Etats-Unis sont "très inquiets" à propos du variant Delta du coronavirus et des autres variants qui pourraient "menacer" la reprise économique mondiale, a par ailleurs déclaré dim anche à Venise la secrétaire au Trésor Janet Yellen.

La livre sterling cédait quant à elle du terrain face à la monnaie unique européenne (-0,21% à 85,62 pence) et au billet vert (-0,26% à 1,3865 dollar).

Les analystes y voient l'éloignement des perspectives d'une hausse des taux de la Banque d'Angleterre en cas de propagation incontrôlée du variant Delta au Royaume-Uni.