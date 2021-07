Les prix du pétrole faisaient machine arrière lundi après avoir fini la semaine précédente sur une note positive.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre valait vers midi 74,44 dollars à Londres, en baisse de 1,47% par rapport à la clôture de vendredi.

A New York, le baril de WTI pour août reculait de 1,50%, à 73,44 dollars.

Selon les analystes, le marché peine à se positionner après l'échec des négociations de l'Opep+.

Les 13 membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs dix alliés via l'accord Opep+ n'ont pas réussi lundi dernier, après déjà plusieurs reports successifs, à s'entendre sur leurs niveaux de production à compter du mois d'août, laissant le marché "circonspect".

L'Arabie saoudite et la Russie, avaient proposé d'ouvrir légèrement les vannes pour répondre à la demande montante alors que l'économie mondiale redémarre après la pandémie de Covid-19.

Mais les Emirats arabes unis ont demandé à revoir à la hausse leur niveau de production de base, pour pouvoir pomper encore plus, une faveur qui leur a été refusée.

Une reconduction tacite du niveau d'offre de juillet aux mois suiva nts est pourtant à même de soutenir les cours du brut.

Mais "une rupture de l'unité de l'Opep+ pourrait aussi conduire à une course effrénée" à la production parmi les membres, à l'effet strictement inverse sur les prix, préviennent des spécialistes du marché.