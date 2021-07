Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a donné dimanche des instructions pour la prévention des intoxications alimentaires et le respect de la chaîne de froid suite à la récente hausse des températures, a indiqué un communiqué du ministère. Le ministre a donné ses instructions lors de la réunion de coordination qu'il a présidée au siège du ministère en visioconférence avec les cadres centraux du ministère et les directeurs de commerce au niveau régional et des wilayas, a précisé la même source.

Les instructions du ministre concernent les mesures prévues durant la saison estivale pour la prévention des intoxications alimentaires et le respect de la chaîne du froid des aliments périssables, notamment suite à la récente hausse des températures, a ajouté le communiqué, soulignant que M. Rezig "a rappelé aux cadres du secteur que la santé des consommateurs est une ligne rouge". Lors de la réunion, le ministre a également insisté sur l'impératif de poursuivre et d'intensifier les opérations de sensibilisation et de contrôle à travers les di fférents espaces commerciaux dans la cadre des efforts nationaux de lutte contre la propagation de l'épidémie de Covid-19, a conclu la même source.