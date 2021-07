La plantation de plus de 700 hectares en pomme de terre de saison s'est achevée dernièrement dans la wilaya d’El Bayadh, a-t-on appris dimanche auprès de la direction des services agricoles (DSA).

Le chef de service organisation de la production et appui technique à la DSA, Omar Remis a indiqué que cette opération, lancée en février dernier et achevée dernièrement à travers la wilaya, a porté sur la plantation de plus de 150 ha à El Kheithar, plus de 100 ha à Cheguig et de 80 ha à El Bayadh. Les prévisions tablent sur une production de près de 230 000 quintaux pour un rendement de 320 qx/ha, a fait savoir le même responsable, qui a souligné que la superficie réservée à la pomme de terre de saison a diminué par rapport à la saison précédente (1.200 ha donnant une production de plus de 517 000 qx). Il a attribué cette baisse à plusieurs facteurs auxquels sont confrontés les professionnels de cette filière au nombre de 150 agriculteurs, dont l'indisponibilité des semences et leur prix élevé, le manque d'eau au niveau des puits d'irrigation en raison de la faible pluviométrie e t la baisse du niveau d’eau au niveau du barrage de Brizina dont les eaux sont destinées à l’irrigation agricole, en plus de l’indisponibilité de chambres froides et d'aires de stockage dans la wilaya. Pour trouver des solutions à ces préoccupations et d'autres, la DSA a organisé, en fin de semaine dernière, une réunion avec les professionnels de la filière de pomme de terre et différents partenaires, à l'instar du conseil interprofessionnel de la filière pomme de terre, qui s'est axée notamment sur l’importance d’utilisation des techniques d’irrigation de goutte à goutte et les formes de soutien de l’Etat aux professionnels de la filière dont celui à l’irrigation agricole.