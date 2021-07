Les trois meilleures startups du concours "Algeria Startup Challenge" seront choisies mardi prochain parmi neuf en lice, ont annoncé les organisateurs de cet évènement.

Placé sous le parrainage du ministère délégué en charge de l''économie de la connaissance et des startups, ce programme intitulé "Fintech Startup challenge" et qui fait partie de de la troisième édition "d’Algeria Startup Challenge", s’organise en collaboration avec la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de la bourse (COSOB).

Durant les trois derniers mois, ce programme a permis de repérer 55 solutions innovantes Algériennes ayant postulé pour prendre part au challenge, a expliqué le communiqué. Il s'agit de pas moins de 27 startups dans le domaine de la finance (Fintech), 13 dans le domaine de l’assurance (insurtech) et 14 startups qui touchent à la digitalisation des activités règlementaires et de conformité (Regtech), tandis qu'une présélection de la part d’un jury constitué d’experts dans ces trois domaines a permis à 24 startups de passer à la deuxième phase et de bénéficier d’un coachin g et suivi intense pendant 3 semaines.

A l’issue de cette phase, trois startups ont été sélectionnées dans chaque domaine, les neuf chanceux participeront mardi prochain, 13 juillet en cours à l’hôtel du Sofitel – Alger à une cérémonie de clôture.

Cette cérémonie sera l’occasion d’élire la meilleure startup de chaque thématique et verra la participation d’entreprises partenaires ayant posé des problématiques dans le cadre de ce challenge dans une logique d’innovation ouverte (Open Innovation), et ce, afin de dénicher des solutions innovantes auprès des startups algériennes.

Des experts et spécialistes du domaine de la fintech prendront part aux panels et conférences autour des trois thématiques abordées, La cérémonie sera diffusée en direct sur la page officielle de Algeria Startup Challenge. Pour rappel, cette édition d’Algeria Startup Challenge est organisée sous le soin du "Leancubator", une entreprise spécialisée dans la conception des programmes d’incubation et d’accompagnement à l’entrepreneuriat innovant, et qui mise sur le capital humain dans le développement de projets innovants, créateurs de valeurs.