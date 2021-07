Au total 1002 foyers ont été raccordés au réseau du gaz naturel durant le 1er semestre 2021 à travers plusieurs communes de la wilaya de Bouira, selon les statistiques fournies, lundi, par la cellule de communication de la direction locale de distribution de l’électricité et du gaz (DD).

Durant cette période allant du mois de janvier à juin 2021, « nous avons raccordé 1002 foyers au réseau de gaz naturel, dont 30 foyers à Ain Tiza 2 et à Talamine (Ath Laqsar), 45 autres à Zeboudja et Azzi (Ain Tork) et 100 foyers à Sidi Yahia et à Moutta dans la municipalité d’Ain Bessam (Ouest de Bouira) », a expliqué à l’APS la chargée de communication de la DD de Bouira, Ouidad Benyoucef.

Dans le cadre de cette même opération, un réseau de plus de 63 kilomètres a été réalisé, ce qui a permis le raccordement 128 foyers à Ouled Tadjine et à Djeddi Abdelkader relevant de la commune de Sour El Ghouzlane (Sud de Bouira), selon les détails fournis par la même responsable. « Les localités de Guerguer (Souk Lakhmis), Guerrouma Zaouia (Guerrouma), Serahna et Draâ Bouarifa (Ain Laâloui), Ouled Boukarn et Boukouchène (Zbarbar) ont, elles aussi, bénéficié de ce projet, avec le raccordement de dizaines de foyers, chacune, au réseau de gaz naturel », a tenu à souligner Mlle Benyoucef.

La même responsable a précisé qu’il s’agit d’un projet financé par la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales (CGSCL) et inscrit dans le cadre du programme complémentaire de développement. « Ces nouveaux raccordements permettront à coup sûr, l’amélioration des conditions de vie des populations de ces régions enclavées », a indiqué Mlle Benyoucef.