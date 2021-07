L'équipe nationale de football (dames) effectuera un stage préparatoire du 13 au 18 juillet à Alger, en vue de la Coupe arabe des nations et des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Maroc-2022, a annoncé la Fédération algérienne (FAF), dimanche sur son site officiel.

Lors de ce quatrième stage de préparation au menu des Algériennes, la sélectionneuse Radia Fertoul "a arrêté un programme avec des séances quotidiennes (18h00), un passage en salle de musculation dans la matinée du 14 juillet et d'autres séances de soins et de cryothérapie chaque soir après l’entraînement", précise la FAF.

Deux matchs d'application sont également au programme de la sélection nationale. La première sortie est prévue le 15 juillet face à l’USM Alger (U16) et la seconde deux jours plus tard contre le club d'Affak Relizane, récent champion d'Algérie (dames), "pour peaufiner la préparation, surtout sur le plan tactique". La sélection féminine prépare la Coupe arabe des nations, prévue du 24 août au 6 septembre en Egypte. La première édition disputée en 2006 en Egypte avait été remportée par l 'Algérie.

Les coéquipières de Zeïneb Kendouci (Affak Relizane) enchaîneront un mois plus tard en disputant le premier tour des éliminatoires de la CAN-2022. L'Algérie défiera le Soudan en deux manches, entre le 18 et le 26 octobre. En cas de qualification, les Algériennes seront opposées, au 2e et dernier tour (14 - 23 février 2022), au vainqueur de la double confrontation entre le Mozambique et l'Afrique du Sud, vice-championne d'Afrique.

Un record de 44 pays africains prendront part à ces éliminatoires. Le Maroc, pays hôte, est qualifié d'office. La CAN-2020 avait été annulée en raison de la pandémie de Covid-19. Cette CAN-2022 sera la première édition qui verra la présence de 12 pays, au lieu de 8 nations habituellement.