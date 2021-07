Le leader du championnat de Ligue 1 de football, l'ES Sétif, et son dauphin le CR Belouizdad se livreront à un duel à distance, à l'occasion de la 31e journée du championnat de Ligue 1 de football, prévue mardi et mercredi et marquée par le "big derby" de la capitale entre le MC Alger et l'USM Alger.

L'ESS (1re, 60 pts), tenue en échec lors de la précédente journée à domicile par le CRB (0-0), effectuera un déplacement périlleux à l'Ouest pour défier le MC Oran (4e, 50 pts), alors que le Chabab (2e, 57 pts) recevra l'ASO Chlef (13e, 35 pts).

Si l'ESS sera certainement mise à rude épreuve face à une équipe oranaise qui aspire à mettre fin à trois nuls de suite, le CRB partira largement favori dans son antre du 20-Août-1955 devant l'une des plus mauvaises équipes à l'extérieur, puisque les gars de Chlef n'ont récolté que 11 points sur 45 possibles en dehors de leurs bases.

La JS Saoura (3e, 54 pts), en baisse de régime avec un point récolté lors des deux derniers matchs, se rendra à l'Est pour croiser le fer avec l'avant-dernier au classement, le CA Bordj Bou Arréridj (19e , 21 pts), dont la victoire est impérative pour poursuivre sereinement sa mission vers le maintien.

A Alger, le stade du 5-Juillet va de nouveau vibrer au rythme du "big derby" entre le MCA (6e, 48 pts) et l'USMA (5e, 49 pts), un rendez-vous qui s'annonce équilibré et ouvert à tous les pronostics.

Ce troisième face-à-face de la saison entre les deux équipes (après l'aller 2-2, l'USMA a éliminé le MCA en 1/8 de finale de la Coupe de la Ligue 2-0, ndlr), se présente différemment pour les deux protagonistes.

Si l'USMA va chercher à aligner un cinquième match sans défaite, le "Doyen" aura à coeur de se racheter après le revers concédé sur le terrain de l'US Biskra (2-1) et du coup s'approcher du podium.

De son côté, le CS Constantine (7e, 46 pts), battu jeudi dernier chez le NC Magra (1-0), aura une belle occasion de se refaire une santé, à l'occasion de la réception de l'US Biskra (12e, 36 pts). Les joueurs de l'entraîneur Miloud Hamdi devront toutefois se méfier d'une équipe de Biskra qui n'a pas perdu ses trois derniers matchs.

La JS Kabylie (8e, 45 pts), battue samedi en finale de la Coupe de la Confédération par les Marocains du Raja Casablanca (1-2), retrouvera l'ambiance du championnat en recevant le NA Husseïn-Dey (15e, 32 pts). Les "Canaris" devront puiser dans leurs ressources morales pour se surpasser et oublier la désillusion de Cotonou, en essayant de remporter cette rencontre face au Nasria, qui semble retrouver des couleurs en alignant deux succès de rang.

L'Olympique Médéa, qui partage la 8e place avec la JSK, aura une mission, a priori, à sa portée, en accueillant la lanterne rouge la JSM Skikda (17 pts), qui a rendu tôt les armes, puisqu'elle évolue depuis quelques journées avec des joueurs issus de la réserve.

Le Paradou AC (10e, 38 pts), auteur de trois victoires seulement lors des onze derniers matchs, devra impérativement réagir, dès mardi à domicile face au premier relégable, le WA Tlemcen (17e, 30 pts).

Pour sa part, le NC Magra (14e, 34 pts) effectuera un déplacement à l'Ouest pour affronter le RC Relizane (15e, 32 pts) dans un choc "à six points" en vue du maintien.

Dirigé désormais par le nouvel entraîneur Lyamine Bougherara, le RCR va chercher à enchaîner une troisième victoire de suite.

Enfin, l'USM Bel-Abbès (18e, 24 pts) n'aura plus droit à l'erreur, lors de la réception de l'AS Aïn M'lila (11e, 37 pts).

La formation de la "Mekerra", battue lors de la 30e journée en déplacement face à l'USMA (3-1), défiera une équipe de l'ASAM qui n'arrive plus à retrouver son rythme du début de saison.