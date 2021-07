Kamel Nedjah a été élu nouveau président de la Fédération algérienne de bodybuilding, fitness et powerlifting (FABBFPL), lors de l'assemblée générale élective (AGE) "bis", tenue dimanche à Alger. Seul candidat en lice pour le poste de président suite au retrait de son concurrent, Toufik Lallali, l'ex-membre du Bureau fédéral a été élu président après avoir récolté 11 voix, contre un +Non+ et un bulletin nul, lors de l'AGE qui a vu la présence de 16 membres dont 13 à voix délibératives.

"Certes je suis élu président, mais je pense que c'est la victoire de toute la famille de bodybuilding. L'instabilité au sein de la discipline a énormément perturbé la préparation de nos athlètes qui s'apprêtent à participer aux différentes compétitions internationales", a déclaré à l'APS Nedjah à l'issue de son élection. Et d'ajouter : "Je m'efforcerai, avec les membres du Bureau fédéral bien sûr, d'être à la hauteur de la confiance placée en moi dans le cadre des lois en vigueur et travailler ensemble dans l'intérêt de la discipline, sans aucune discrimination envers les personnes qui veulent apporter leur contribution à la fédération". De son côté, le candidat Toufik Lallali, qui s'est retiré au début des travaux de l'AGE, a déclaré qu'il avait "un programme ambitieux visant à rassembler les membres de la famille de la discipline mais, malheureusement, j'ai constaté que l'AG était divisée, ce qui m'a poussé à faire alliance avec le candidat élu".

Les travaux de l'AGE ont vu la présence de Younes Grini, seul candidat en lice lors de la première AGE mais qui avait échoué à se faire élire au terme des 1er et 2e tours.

"Je pense que la candidature de Nedjah est illégale. Il n'a pas assisté aux travaux des deux précédentes assemblées générales ordinaire (AGO) et élective (AGE)", a-t-il justifié.

Cette AGE a été consacrée à l'élection du président uniquement puisque les membres de l'AG avaient procédé lors de la précédente AGE à l'élection des membres du Bureau fédéral. Il y a lieu de rappeler que l'ancien président de la FABBFPL, Moussa Messaour et son Bureau fédéral, ont été suspendus par le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) en octobre 2020 pour "mauvaise gestion". Suite à cette décision, un directoire composé de trois membres a été installé afin de gérer les affaires courantes de l'instance fédérale pour le reste du mandat olympique 2017-2020.