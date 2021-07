Près de 900 participants dont 300 filles prennent part du 13 au 19 juillet à Tipasa au festival national des établissements scolaires consacré au sport, a-t-on appris dimanche auprès de la Fédération algérienne du sport scolaire (FASS).

Les compétitions disputées en format mini dans quatre disciplines sportives (football, basket-ball, handball et volley-ball), réunissent des représentants de neuf régions (Alger, Blida, Tissemsilt, Sidi Bel-Abbès, Saïda, Sétif, Constantine, Annaba et Laghouat) ainsi que ceux du Grand Sud et de la wilaya organisatrice.

La FASS avait précédemment organisé le festival national des établissements scolaires consacré au sport à Jijel du 4 au 10 juillet. Le rendez-vous était consacré aux épreuves des sports individuels: Kids athletics (athlétisme pour enfants), tennis de table, karaté-do, judo et échecs.

Ces manifestations sportives sont organisées dans le cadre de la commémoration du 59e anniversaire de l'Indépendance et de la Jeunesse. D'autres jeunes athlètes avaient pris part, de leur côté, aux jeux nationaux sportifs scolaires et universitaires du 5 au 1 0 juillet à Alger, Tipasa, Boumerdès et Blida. Ces jeux nationaux avaient regroupé quelque 1250 sportifs masculins et 900 athlètes féminines représentant 44 ligues de wilaya de sport scolaire.

Ils ont concouru dans 11 disciplines: athlétisme, judo, karaté-do, taekwondo, tennis de table, luttes, échecs, football, handball, basket-ball et volley-ball. Outre leur objectif lié à la commémoration d'une date historique (5-juillet 1962), ces manifestations sportives offrent l'opportunité aux Fédérations sportives algériennes de détecter des jeunes talents sportifs.