Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présenté, samedi, ses sincères condoléances aux familles des victimes des deux accidents de la route survenus vendredi à Constantine et à Bordj Badji Mokhtar, faisant 27 morts et plusieurs blessés.

"J'ai appris avec une profonde affliction la terrible nouvelle des deux accidents de la route survenus à Constantine et à Bordj Badji Mokhtar", a tweetté le Président Tebboune.

"En cette douloureuse circonstance, je présente mes sincères condoléances aux familles des victimes.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons", a écrit le président de la République.

Le Premier ministre présente ses condoléances aux familles des victimes

Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a présenté samedi ses condoléances aux familles des victimes des deux accidents de la route survenus, vendredi, à Constantine et à Bordj Badji Mokhtar, faisant 27 morts et plusieurs blessés.

"J'ai appris avec une profonde affliction la nouvelle des deux terribles accidents de la circulation survenus à Constantine et à Bordj Badji Mokhtar et ayant fait plusieurs victimes", a écrit le Premier ministre dans un message de condoléances.

"Je ne puis en cette douloureuse circonstance que présenter mes sincères condoléances et mes profonds sentiments de compassion et de sympathie aux familles des victimes, priant le Tout-Puissant de gratifier les défunts de sa Sainte miséricorde et de les accueillir en Son vaste paradis, et aux blessés prompt rétablissement", a ajouté M. Benabderrahmane.