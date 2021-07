Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane a présenté, dimanche, ses condoléances aux familles des victimes de l'accident de la circulation survenu à Ghardaïa, ayant fait 9 morts et 50 blessés.

"J'ai appris avec une extrême tristesse et affliction que d'autres victimes ont péri dans un accident de la circulation survenu à Ghardaia", a écrit le Premier ministre sur son compte officiel Twitter.

"Tout en présentant mes sincères condoléances à toutes les familles des victimes, je prie Dieu Tout-Puissant de gratifier les défunts de Sa Sainte Miséricorde et de les accueillir en Son vaste paradis et de prêter patience et réconfort à leurs familles, souhaitant aux blessés prompt rétablissement", conclu le Premier ministre.