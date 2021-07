Onze (11) personnes ont trouvé la mort et 300 autres ont été blessées dans plusieurs accidents de la circulation survenus ces dernières 24 heures à travers plusieurs wilayas du pays, indique dimanche un bilan de la Protection civile.

Le bilan les plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Ghardaïa avec 9 morts et 50 blessés, suite à une collision entre un camion et un bus de transport de voyageurs survenue sur la RN1 au niveau de la commune d'El Attaf.

Le même bilan fait également part de la mort de 10 personnes par noyade en mer à travers les wilayas d'El-Tarf , Boumerdès, Skikda, Bejaia et Tipaza, précisant que ces décès ont été signalés à travers des plages interdites à la baignade et aussi dans les plages surveillées (en dehors des horaires de surveillance du dispositif de la Protection civile).

Concernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué durant la même période, 22 opérations de sensibilisation à travers 5 wilayas (23 communes), pour rappeler aux citoyens la nécessité du respect du confinement et des règles de la distanciation sociale.

Dans ce cadre, les éléments de la Protection civile ont effectué 2 opérations de désinfection générale à travers 01 wilaya (2 communes), touchant l'ensemble des infrastructures et édifices publiques et privés, quartiers et ruelles, ou la direction générale de la Protection civile a mobilisé 75 agents, 17 ambulances, 1 engin d'incendie et un dispositif de sécurité pour la couverture de 19 sites de confinement au niveau des wilayas d'Alger et de Constantine.