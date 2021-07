Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali a présidé samedi à Alger la première réunion du Bureau, correspondant à la première année de la neuvième législature, a indiqué l'Assemblée dans un communiqué.

Le président de l'APN a exhorté ses neuf vice-présidents à "œuvrer à restituer la confiance du citoyen", affirmant que "les membres du Bureau partagent un dénominateur commun, à savoir l'amour de la patrie, un amour qui les incite à s'employer à effacer l'image stéréotype qui colle aux élus".

Et de poursuivre "les vice-présidents sont appelés à collaborer dans un climat de complémentarité et de cohésion de manière à hisser la performance parlementaire et faire parvenir les préoccupations des citoyens aux autorités concernées".

A l'issue de l'allocution de M. Boughali, la parole a été donnée aux membres du Bureau, lesquels ont enrichi les points suscités par le président qui les a tenus informés de "la répartition des tâches entre madame et messieurs les vice-présidents devant être effectuée les tout prochains jours conformément aux dispositions du règlement intérieu r et l'instruction portant répartition des tâches entre les membres du Bureau de l'APN".