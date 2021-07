Les vice-présidents de l'Assemblée populaire nationale (APN), choisis samedi parmi les groupes parlementaires concernés, procéderont dans les tout prochains jours à l'installation des 12 commissions permanentes de la chambre basse du parlement.

Après l'élection du président de l'APN, jeudi dernier, et l'adoption samedi de la liste de ses neuf vice-présidents, les 12 commissions permanentes de l'APN seront installées "ultérieurement" pour la première année de la neuvième législature.

Il s'agit de la commission des affaires juridiques, administratives et des libertés, la commission des affaires étrangères, de la coopération et de l'émigration, la commission de la défense nationale, la commission des finances et du budget, la commission des affaires économiques, du développement, de l'industrie, du commerce et de la planification, la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des affaires religieuses, la commission de l'agriculture, de la pêche et de la protection de l'environnement et la commission de la culture, de la communication et du tourisme.

La chambre basse du Parlement comprend également la commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle, la commission de l'habitat, de l'équipement, de l'hydraulique et de l'aménagement du territoire, la commission des transports et télécommunications et la commission de la jeunesse et des sports et de l'activité associative.

Plus tôt dans la journée de samedi, après l'adoption de la liste des vice-présidents, le président de l'APN, Brahim Boughali, a affirmé que l'installation des commissions permanentes se fera ultérieurement, appelant les groupes parlementaires concernés à proposer des députés compétents qui sont capable de relever le défi.

La composition du Parlement comprend des députés parmi des cadres compétents disposant de toutes les capacités pour répondre aux aspirations du peuple algérien, qui les a élus lors des élections législatives du 12 juin dernier.

Le P/APN a invité ,dans ce cadre, les groupes parlementaire à faire preuve d'"objectivité" dans la sélection de leurs représentants.