Le coup d'envoi d'une campagne nationale de sensibilisation aux accidents de la circulation sous le thème "Ensemble pour un été sans accidents" a été donné samedi à Alger ayant pour objectif de développer la conscience routière auprès des usagers de la route.

Le Palais de la Culture "Moufdi Zakaria" a abrité les travaux de la journée d'étude et d'une exposition à l'occasion du coup d'envoi de la campagne nationale de sensibilisation aux accidents de la circulation lors de la saison estivale (du 10 juillet au 30 août) sous la supervision du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire à travers la Délégation nationale à la sécurité routière (DNSR).

Plusieurs secteurs concernés ont pris part à cette rencontre, à leur tête la Communication, les Affaires religieuses, les Travaux publics, le Transport, le Commandement de la Gendarmerie nationale, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), la Direction générale de la Protection civile (DGPC) et des acteurs de la société civile.

Le Délégué national à la Sécurité routière, Abdelhak Mehris, a affirmé que la saison estivale connait chaque année "une situation d'insécurité routière compte tenu de la dynamique de la circulation routière à travers les axes routiers, d'où l'impérative mobilisation de tous les acteurs sur le terrain afin de réduire les risques d'accidents, le nombre de victimes et les dégâts matériels".

Les données récentes ont fait état de 3.000 morts chaque année, dont 50% ne dépassant pas 30 ans, outre les dizaines de milliers de blessés et les dégâts matériels estimés à 100 Mds Da chaque année, et ce, selon les études effectuées par la DNSR, a-t-il détaillé. A la lumière de ces données, le même responsable a appelé à la mobilisation de tous les acteurs en vue de faire face à l'insécurité routière et à sa médiatisation "afin d'informer tout un chacun". Pour sa part, le représentant du ministère de la Communication, Moumni Larbi, a estimé que le rôle des médias, particulièrement audiovisuels, était "très important" afin d'être au service de cette campagne nationale, et ce, en concrétisation du principe "Service public, intérêt général et le droit à l'information et à la communication".

La DGSN a mobilisé 1116 motocycles dont 576 destinés aux wilayas côtières, ainsi que 637 Scooters dont 248 dans les villes côtières, a déclaré, po ur sa part, le directeur adjoint de la sécurité routière, Ghezli Rachid. Quant aux brigades routières, 9714 policiers ont été mobilisés, dont 4358 dans les régions côtières, outre 480 alcootests et 105 radars. Il s'agit également du "renforcement du contrôle des motocyclistes au niveau des barrages, pour être les premiers responsables des accidents de la route à 26 %".

Le représentant de la protection civile, le capitaine Mourad Yousfi a indiqué que les accidents de la route ont enregistré une hausse dans le nombre des blessés et des morts depuis janvier dernier par rapport à l'année passée, faisant état de 27.000 interventions, 857 morts et 32.597 blessés.

Cette campagne nationale touchera toutes les wilayas côtières où il y a grande affluence des touristes en quête de détente dans les plages. A cet effet, des médias publics et privés vont diffuser des spots de sensibilisation et des programmes sur ce sujet, outre des activités de proximité dans les lieux de détente, les plages et les places publiques ainsi que les mosquées.