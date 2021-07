Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderrazak Makri a affirmé, samedi, que son parti œuvrait à réaliser "le consensus national" entre tous les Algériens, mettant en avant "la fidélité" du Mouvement aux principes pour lesquels il a été créé par son fondateur feu Mahfoud Nahnah.

"Nous voulons réaliser un consensus national entre les Algériens convaincus de la Déclaration du 1er Novembre qui nous rassemble tous", a déclaré M. Makri à l'occasion du 30e anniversaire de la création du parti et du 18e de la disparition de cheikh Mahfoud Nahnah.

Soulignant que son parti "restera fidèle à ses principes et au serment des Cheikhs Nahnah et Bouslimani", le président du MSP a ajouté :"le rendez-vous est pris avec les Algériens pour le changement des rapports de force car on ne peut applaudir d'une seule main".

Assurant de son attachement à l'approche prônée par le MSP qui refuse d'abdiquer, et se soumettre au chantage et à la cupidité, M. Makri a affirmé que le mouvement qu'il préside avait continué à travailler en rejetant l'extrémisme et les réactions violentes.

A cette occasion, il a mis en e xergue le parcours et les qualités du défunt Mahfoud Nahnah, relevant que le MSP restera fidèle aux méthodes et principes du défunt, étant le maître qui a laissé son empreinte dans nos esprit.

Le regretté avait contribué à la concrétisation de l'éveil islamique (Sahwa islamya) avec ses collègues et frères prédicateurs et réformateurs.

Evoquant le 59e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, M. Makri a réitéré l'attachement de son parti à la déclaration du 1er novembre qui fédère tous les Algériens".

Lors de cette célébration, les veuves des feus Cheikh Mahfoud Nahnah et Cheikh Mohamed Bouslimani ont été honorées, ainsi que les présidents des bureaux des wilayas du mouvement et les nouveaux représentants du mouvement à l'Assemblée populaire nationale (APN).