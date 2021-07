L'ambassadeur d'Algérie en France, Mohamed-Antar Daoud a annoncé l'organisation, dès la rentrée sociale prochaine, de la première exposition spécifique des produits algériens à Paris, selon un communiqué de l'ambassade.

Cette manifestation économique sera organisée, "si les conditions sanitaires le permettent", en collaboration avec le ministère du Commerce et la Société algérienne des foires et des exportations (Safex), a précisé M. Daoud lors d'une journée d'échange, sous le thème : "ma diaspora est magnifique", à l'occasion de la tenue vendredi, au siège de l'ambassade d'Algérie à Paris, de l'Assemblée générale mixte de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie en France (CACI-en-France).

L'objectif de l'évènement, a-t-il souligné, est de parvenir à la création d'un hub pour le placement du produit national sur les marchés français et européen et cibler aussi bien la diaspora algérienne que les citoyens de ces pays. Raison pour laquelle, a précisé l'ambassadeur, "la CACI-en-France est appelée à dépasser le stade de l'hexagone pour devenir une CACI i nternationale, s'élargissant ainsi au reste du monde, en concertation avec la Chambre algérienne du commerce et d'industrie d'Alger".

Dans son allocution, l'ambassadeur a tenu également à rappeler les efforts consentis par l'Algérie pour limiter les effets négatifs de la pandémie de Covid-19 et poursuivre la feuille de route tracée pour "le renouveau économique".

Il a, à cet égard, mis en exergue les orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour la consolidation du processus de redynamisation des secteurs porteurs, à l'instar de l'agriculture, la pêche moderne, l'agroalimentaire, la production pharmaceutique, la transition énergétique et les filières industrielles et minières.

Soulignant l'importance de la dimension humaine en tant que vecteur de raffermissement des relations économiques algéro-françaises, le diplomate algérien, s'est dit convaincu, que "notre communauté, de par sa vitalité et sa diversité, saura participer largement et qualitativement au développement des projets d'investissement et des opportunités d'affaires".

Au terme de son intervention, M. Daoud a invité les membres de la CACI-en-France à s'investir pleinement pour la réussite du plan de relance économique 2020-2024 et à contribuer davantage à la promotion des produits algériens à l'international.

Un Rallye automobile spécial Algérie en automne prochain

Présidé par l'ambassadeur d'Algérie à Paris, la journée d'échange "ma diaspora est magnifique" a été consacrée aux projets initiés par les membres de la CACI-en-France, en vue de promouvoir les échanges bilatéraux entre l'Algérie et la France et renforcer la coopération bilatérale sur la base d'un partenariat gagnant-gagnant.

Cette rencontre qui s'est déroulée dans le sillage de la double commémoration du 59ème anniversaire du recouvrement de l'Indépendance nationale et de la fête de la Jeunesse, a été l'occasion de se recueillir à la mémoire des valeureux martyrs. Elle a permis également de réitérer la détermination des hautes autorités du pays de mener à terme le processus de réforme visant l'instauration de l'Algérie Nouvelle.

A signaler enfin, qu'outre la signature de plusieurs conventions, cette rencontre a permis de présenter le projet d'organisation d'un Rallye automobile spécialement dédié à l'Algérie, proposé par Jean-Louis Schlesser, triple champion du monde du Rallye Paris-Dakar et de la Coupe du Monde des Rallyes-tout terrain.

Se félicitant d'une telle initiative qui permettra de faire connaitre les immenses potentialités touristiques de la destination Algérie, l'ambassadeur Mohamed- Antar Daoud a anno ncé l'accord des autorités algériennes pour la tenue de cette première édition du "Rallye Algeria Eco Race", appelée à s'inscrire dans l'agenda des compétitions internationales des sports mécaniques, selon le communiqué.