La pandémie du nouveau coronavirus a fait 4.028.446 morts dans le monde depuis que

le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la pandémie fin décembre 2019, selon un bilan établi à partir de sources officielles dimanche.

Plus de 186.368.360 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie.La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois.

Sur la journée de samedi, 8.073 nouveaux décès et 436.321 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont le Brésil avec 1.205 nouveaux morts, l'Inde (895) et l'Indonésie (826).

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 607.135 décès pour 33.847.784 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 532.893 morts et 19.069.003 cas, l'Inde avec 408.040 morts (30.837.222 cas), le Mexique avec 234.907 morts (2.586.721 cas), et le Pérou avec 194.249 morts (2.078.815 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 589 décès pour 100.000 habitants, suivi par la Hongrie (311), la Bosnie (295), la République tchèque (283) et la Macédoine du Nord (263).

L'Amérique latine et les Caraïbes totalisaient dimanche à 10H00 GMT 1.309.289 décès pour 38.698.994 cas, l'Europe 1.178.970 décès (55.394.178 cas), les Etats-Unis et le Canada 633.562 décès (35.268.020 cas), l'Asie 601.193 décès (41.394.488 cas), le Moyen-Orient 153.087 décès (9.631.737 cas), l'Afrique 151.180 décès (5.920.173 cas), et l'Océanie 1.165 décès (60.778 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les médias auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).