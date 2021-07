Près de 200 personnes dans les zones d’ombre de Debbiche et Frane, dans la daira de N’goussa (25 km Nord d’Ouargla) ont bénéficié de consultations médicales gratuites, dans le cadre d’une caravane de solidarité initiée samedi par des associations locales, a-t-on appris des organisateurs.

Organisée par l’association "Soufara El-Qyem" pour la santé, en coordination avec le bureau de wilaya de la fondation nationale "Sanae El-Maarouf" d’aide aux malades et l’association "Menbaa El-Hayet" des sages-femmes d’Ouargla, cette caravane a profité à de nombreux malades de différentes couches sociales, a indiqué Mme Fahima Madani, du bureau de wilaya "Sanae El-Maarouf".

Les consultations médicales assurées ont concerné l’orthopédie, la gastrologie, la pédiatrie, la gynécologie-obstétrique, l’ophtalmologie et la médecine préventive, sous la conduite d’une équipe de praticiens spécialistes et généralistes, ainsi que de sages-femmes, a-t-elle précisé.

En parallèle, une campagne se sensibilisation aux dangers du coronavirus et sur la nécessité de la vaccination contre la Covid-19, a été organisée dans le cadre de cette caravane visant à rapprocher les prestations de santé des citoyens, notamment en zones enclavées et éloignées.

L’initiative a été favorablement accueillie par les habitants de ces zones d’ombre qui ont saisi l’opportunité pour appeler les pouvoirs publics à améliorer les prestations de santé dans ces contrées, en y assurant une présence de médecins et d’ambulances pour les évacuation éventuelles de malades vers l’établissement public hospitalier "Mohamed Boudiaf" d’Ouargla, a fait savoir Mme.Madani.