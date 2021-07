Les campagnes de vaccination contre la pandémie du Coronavirus s’intensifient dans la wilaya d’Ouargla (sud-est du pays) pour permettre aux citoyens de s’immuniser contre cette maladie.

Pour ce faire, la direction de la santé et de la population de la wilaya a opté pour la vaccination de proximité, à travers l'installation d'un chapiteau, qui devra sillonner les différents lieux publics et places de la commune d’Ouargla pour se rapprocher des citoyens et leur permettre de se vacciner pour freiner la propagation de la maladie.

L’opération de vaccination se poursuit également au niveau des polycliniques et établissements publics de santé de proximité, avec une disponibilité suffisante du vaccin, sans l’obligation d’inscription préalable, et ce en vue de permettre au plus grand nombre de citoyens de bénéficier directement de cette opération d’enverguRe, a-t-on indiqué.

La DSP fait état de l’implication aussi des structures médicales privées dans l’opération de vaccination, en plus de l’organisation prochaine de caravanes médicales devant sillonner les zones enclavées et permettre à leurs po pulations locales de bénéficier de la vaccination. Plusieurs acteurs du mouvement associatif se sont impliqués depuis le lancement de la vaccination dans cette opération, à l’instar de l’association d’accompagnement du malade du vieux Ksar d’Ouargla qui s’est lancée dans la lutte contre la propagation de cette maladie par l’organisation de diverses activités de sensibilisation.

Parmi les activités menées par l’association, l’organisation vendredi dernier d’une campagne de sensibilisation en direction des citoyens sur les mesures préventives et la vaccination contre la maladie, la distribution de dépliants informatifs sur la prévention et le respect des règles barrières contre la maladie, dont le port du masque, la distanciation physique et l’utilisation du gel hydro-alcoolique.