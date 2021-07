La lutte contre la corruption en Afrique "doit être une exigence qui ne se résume

pas à une affaire de morale seulement", a souligné, dimanche à Alger, l'ambassadeur

de la République du Congo (Congo-Brazzaville), Jean-Pierre Louyebo, en sa qualité

de doyen du corps diplomatique africain en Algérie.

"En Algérie, comme dans tous les Etats africains, la lutte contre la corruption doit être une exigence qui ne se résume pas à une affaire de morale seulement", a indiqué M.

Louyebo lors d'une journée d'étude organisée par l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption (ONPLC), à l'occasion de la célébration de la Journée africaine de lutte contre la corruption.

Il a mis l'accent, à ce propos, sur l'importance de la poursuite des échanges d'expériences en la matière, de la multiplication des efforts et initiatives individuelles et communes, et la mise en place des moyens nécessaires pour lutter contre cette corruption qui, a-t-il déploré, "gangrène la société". "La corruption est un phénomène dangereux pour le développement de nos différents Etats.

Nous devons la combatt re dans tous les secteurs de la vie, à l'usine, à l'école, dans l'administration, l'entreprise, et mettre fin à toutes les pratiques de ce cancer", a ajouté M. Louyebo.

Affirmant que le combat contre la corruption "n'est pas facile" et que "ce n'est pas une tâche aisée", l'ambassadeur a souligné l'importance de la volonté et la détermination pour pouvoir y arriver. "Le temps est venu pour tout mettre en œuvre afin que l'Afrique tienne tête aux autres continents du monde car nous avons les capacités, les ressources financières et humaines, et la volonté", a-t-il ajouté, en avertissant que "tant que la corruption dominera, le développement sera difficile".

Par ailleurs, M. Louyebo a salué les "efforts incessants" déployés par les autorités algériennes pour la bonne gouvernance et le renforcement de la démocratie et le développement du pays, en soulignant, à cet égard, que "le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a placé le développement et la démocratie au centre de son action".