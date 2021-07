La Direction du commerce de la wilaya de Blida a décidé, après l'intoxication alimentaire survenue vendredi soir, de prendre des mesures d'urgence portant fermeture immédiate des deux locaux commerciaux ayant commercialisé le petit-lait à l'origine de cet incident, a fait savoir, samedi, le directeur du commerce par intérim, El Hadi Bouzekar.

Après l'hospitalisation, vendredi soir, de près de 195 cas d'intoxication alimentaire due à la consommation du petit-lait, au niveau de l'hôpital Hassiba Ben Bouali au centre ville et la polyclinique de la cité AADL de la commune de Ouled Yaich, il a été décidé de prendre des mesures d'urgence dont la fermeture des deux commerces qui ont commercialisé ce produit à Ouled Yaich, a précisé le même responsable.

Il a été procédé également à la destruction de 160 litres de petit-lait retrouvés dans l'un des locaux en question, ainsi qu'au prélèvement d'échantillons pour connaître les raisons de cette empoisonnement. Le contrôle des deux commerces en question s'est soldé par l'établissement d'un procès verbal pour non respect de la chaine du froid et non obser vation de l'obligation de contrôle de conformité.

A souligner que l'ensemble des cas hospitalisés ont reçu les soins nécessaires et quitté les établissements de santé.