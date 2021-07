Le traditionnel défilé militaire de la fête nationale française aura lieu mercredi à Paris, avec à l'honneur les troupes européennes de la force Takuba au Sahel, sur laquelle compte Paris pour réduire là-bas sa propre présence.

En 2020, Covid oblige, le défilé du 14 juillet avait été annulé - du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale -, remplacé par une cérémonie à la place de la Concorde.

A la faveur d'un allègement des mesures sanitaires, les tribunes devraient cette année recevoir environ 25.000 personnes. Le grand public sera autorisé sur l'avenue des Champs-Elysées. Le défilé mobilisera 5.000 participants, dont 4.300 militaires à pied, 71 avions, 25 hélicoptères, 221 véhicules et 200 chevaux de la Garde républicaine.

Le président Emmanuel Macron y assistera aux côtés de nombreux membres du gouvernement et du chef d'état-major des armées, le général François Lecointre, qui sera remplacé une semaine plus tard par l'actuel chef d'état-major de l'armée de Terre, Thierry Burkhard.

"Gagner l'avenir" est le thème de cette édition 2021. Une double référence à "la capacité collective de la nation à dépasser les difficultés liées à la crise sanitaire" et, "pour les armées, au fait d'être tournées vers des engagements plus durs, dits de haute intensité, en s'appuyant sur des matériels de haute technologie", selon le gouverneur militaire de Paris, le général Christophe Abad. Le blindé Griffon, véhicule de transport de troupes de nouvelle génération, défilera pour la première fois. Il doit être prochainement déployé au Sahel.