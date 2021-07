Au moins 35 personnes ont été tuées par des voleurs de bétail dans cinq villages de l'Etat de Zamfara, dans le nord-ouest du Nigeria, a annoncé samedi la police.

"35 personnes ont été tuées par les bandits dans les cinq villages", a affirmé un porte-parole de la police régionale, Mohamed Shehu, tandis que des témoignages de résidents faisaient état de 43 morts dans ces attaques menées jeudi par des pillards et voleurs de bétail que les autorités qualifient généralement de "bandits".

Venus à moto, les "bandits" ont mené des attaques coordonnées contre les villages de Gidan Adamu, Tsauni, Gidan Baushi, Gidan Maidawa et Wari dans le district de Maradun, tuant des villageois et incendiant leurs maisons.

"Les assaillants ont réussi à quitter les villages avant l'arrivée des forces de sécurité, qui ont tardé en raison de la mauvaise qualité des routes", a expliqué Mohamed Shehu.

"Nous avons retrouvé 43 cadavres dans les villages et sept personnes blessées", a assuré de son côté Danladi Sabo, un résident d'un des villages attaqués.

Les morts ont été enterrés vendredi et les blessés conduits à l'hôpital à Gusau, la capita le provinciale, a-t-il ajouté.