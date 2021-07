Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a appelé samedi au calme après que certaines personnes ont pillé des magasins et brûlé des camions pour demander la libération de l'ancien président Jacob Zuma.

"Le président Ramaphosa dit que l'impact de la violence publique contre l'industrie du fret routier et les dommages causés aux autoroutes qui servent d'artères économiques seront également ressentis par les gens qui organisent et commettent ces crimes.

Le président déclare que les raisons prétendument avancées pour les violences dans le KwaZulu-Natal ne peuvent pas être utilisées pour légitimer le vandalisme et la violence publique", a affirmé le porte-parole par intérim de la présidence, Tyrone Seale.

Certaines personnes ont brûlé des camions et des pneus sur la N3, la N2, la M7 et d'autres routes principales en raison de l'incarcération de l'ancien président Jacob Zuma, qui a été condamné à 15 mois de prison après avoir défié l'ordre de la Cour constitutionnelle qui l'obligeait à comparaître et à témoigner devant la commission anti-corruption en février.

La police sud-africaine a arrêté plus de 20 suspects pour des manifestations violentes qui ont entraîné l'incendie d'au moins 25 camions dans le KwaZulu-Natal.

Vendredi, le groupe "Libérez Zuma" a bloqué des routes, brûlant des voitures et attaquant des automobilistes pour demander la libération de Zuma.

Samedi, la police a déclaré avoir renforcé le déploiement pour contenir les manifestations.