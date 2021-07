Les pays du G5 Sahel, réunis depuis vendredi à Paris en France, ont appelé, samedi, à "l'accélération du retrait des mercenaires étrangers de la Libye", relevant que "le retrait des mercenaires est une priorité absolue pour la stabilité dans la région".

Dans le communiqué final sanctionnant leurs travaux, les pays du G5 Sahel "ont déploré l'absence jusque-là d'un plan effectif pour entamer le retrait des mercenaires dont le nombre avoisine les 30.000", saluant toutefois "l'adoption du Conseil de sécurité pour la résolution 2570 portant respect du cessez-en vigueur en Libye depuis le 23 octobre 2020 par les belligérants et par tous les pays concernés".

Selon l'ONU il y avait jusqu'au mois de décembre 2020 quelque 20.000 combattants étrangers en Libye.

Le retrait des mercenaires de la Libye a été l'une des recommandations de la Conférence internationale sur la Libye Berlin 2 tenue récemment en Allemagne. "Toutes les forces étrangères et tous les mercenaires doivent être réitérés sans délai de la Libye", ont souligné les participants à la Conférence dans leur le communiqué final.

La question du retrait des mercenaires sera aussi au centre des discussions de la réunion du Conseil de sécurité sur la Libye prévue le 15 du mois en cours, selon l'ONU. " Les membres du Conseil de sécurité "s'intéresseront de plus près aux obstacles empêchant jusque-là l'aboutissement du processus politique dans en Libye, un pays en proie à l'instabilité depuis maintenant plus de 10 ans", a indiqué l'ONU dans son communiqué annonçant la réunion.