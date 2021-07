Le premier ticket donnant accès à la Ligue 1 sera mis en jeu lundi (17h00) à l'occasion du match entre le RC Arbaâ et le HB Chelghoum Laïd, pour le compte de la 2e journée du tournoi d'accession qu'abrite Alger.

En dépit de sa victoire face au MCB Oued Sly aux tirs au but en match d'ouverture des play-offs de la Ligue 2 algérienne de football qui ne lui donne que deux points seulement en application du règlement de la compétition, le RCA risque de ne pas atteindre son objectif en cas de défaite devant le HBCL qui, lui, pourrait accéder directement en cas de victoire durant le temps réglementaire, sans même attendre son dernier match face au champion du groupe Ouest.

La formation du coach Boufenara jouera donc sa dernière carte pour décrocher la victoire (même aux t.a.b) qui ouvrirait toutes grandes les portes de la Ligue1 qu'elle retrouverait après quelques saisons au purgatoire.

Les camarades de l'excellent gardien de but Chouih sont fermement décidés à offrir à leurs fans cette accession tant désirée, en misant sur la combativité et également l'aspect physique, pour avoir joué mercredi dernier , contrairement à Chelghoum Laïd qui s'est contenté d'observer les deux équipes durant sa journée de repos. Toutefois, la formation de la Mitidja risque d'être privée de deux éléments de base, à savoir Rait et Boubakour, blessés et pour lesquels le staff médical déploie de gros efforts pour les rendre opérationnels lundi.

Le HBCL, l'autre candidat pour l'accession, prend très au sérieux son rendez-vous de lundi, rejoignant Alger dès vendredi pour peaufiner sa préparation avant le jour "J".

L'entraîneur Ben Messaoud a pu procéder aux derniers réglages lors d'un match d'application face à l'équipe réserve livré juste avant le départ sur Alger, tout en visionnant la vidéo du dernier match du RCA, afin de déceler ses points forts et faibles.

Au niveau de l'effectif, tout va bien pour le représentant de la wilaya de Mila qui rêve depuis sa création en 1945 d'une première accession historique, puisque tous les joueurs sont opérationnels pour ce match et une victoire serait suffisante au Hilal pour rejoindre enfin l'élite.

Du coup, son dernier match prévu le 18 juillet face au MCBOS pourrait être sans enjeu pour le HBCL. Suivant les règlements en vigueur, en cas d'égalité à l'issue d'une rencontre, ce sont les tirs au but qui départageront les deux équipes. Le vainqueur de la série de tirs au bu t marquera deux points et le vaincu un seul point, pour le match nul réalisé pendant le temps réglementaire de la rencontre.