Le Néerlandais Bauke Mollema (Trek) a remporté en solitaire, samedi à Quillan, la 14e étape du Tour cycliste de France, en ouverture des Pyrénées. Mollema a distancé ses compagnons d'échappée à 42 kilomètres de l'arrivée. Il a préservé un avantage supérieur à la minute sur ses premiers poursuivants. Tadej Pogacar (UAE), qui a conservé le maillot jaune dans cette étape de moyenne altitude offerte aux attaquants, a gardé en revanche une avance intacte, plus de cinq minutes, sur ses rivaux directs pour la victoire finale. Dimanche, la course grimpe à son point le plus haut, au port d'Envalira, à 2.408 mètres d'altitude, dans la 15e étape entre Céret (Pyrénées-Orientales) et Andorre-la-Vieille. Avec un col pentu (Beixalis) de première catégorie suivi d'une rapide descente dans les 20 derniers kilomètres.