Le cycliste algérien Azzedine Lagab est entré en 8e position du Grand prix Erciyes - Mimar Sinan (Turquie) disputé ce samedi sur 146 km, a indiqué la Fédération algérienne de cyclisme.

Lagab est arrivé avec seulement deux petites secondes de retard sur le vainqueur l'Américain Hoehn Alex qui a enregistré 3h22.33 Abderrahmane Mansouri qui s'est pointé à la 20e place a accusé un retard de 2mn 23sec. En revanche, Youcef Reguigi a terminé à la 67é position.

L’équipe nationale a entamé vendredi 9 juillet son stage de préparation de trois semaines en Turquie en prévision des prochaines échéances internationales dont les Jeux Olympiques et les championnats du monde et les championnats Arabes. Pour rappel, Lagab et Reguigui préparent les prochains Jeux olympiques de Tokyo prévus du 23 juillet au 8 août.

Classement des autres coureurs algériens

30 - Yacine Hamza 3h15.02

44- Nassim Saidi 3h15.08

46- Mohamed Amine Nehari 3h15.08

47- Abderaouf Bengayou 3h15.08

60- Hamza Mansouri 3h15.13

67- Youcef Reguigui 3h15.13 ( avec son club).